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Tasarrufunda eski eser bulunan şahsa 2 gün tutukluluk

Kalmakta olduğu ikametgahta mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında yapılan aramada tasarrufunda arkeolojik nitelikli eski eser bulunan M.E suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufundaki eski eserlere el konuldu.

25 Ocak 2022 Salı 15:07
Tasarrufunda eski eser bulunan şahsa 2 gün tutukluluk

Zanlı Gazimağusa kaza mahkemesinde “izinsiz eski eser tasarrufu” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen olguları aktarmak üzere polis memuru Hasan Tanyeli’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, tasarrufunda eski eser bulunduğuna dair alınan bilgi üzerine mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında zanlının, yeğeni ve çocukları ile birlikte kaldığı Palm Beach bölgesindeki ikametgahta arama yapıldığını söyledi.

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Yapılan arama esnasında tasarrufunda arkeolojik nitelikli eski eser olduğu belirlenen 1 adet oniyote, 1 adet toprak renk kâse, 1 adet küçük boy bardak, 1 adet sürahi, 1 adet süt kasesi, 1 adet üzengi kulplu testi ve 6 adet pipo bulunarak emare alındığını söyleyen tanık, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

25.01.22 tarihinde, tasarrufunda bulunan emarelerin vefat eden annesinden kendisine kaldığı yönünde zanlının gönüllü bir ifade verdiğine değinen tanık, ayni gün eski eserler dairesinden yapılan soruşturmada emarelerin tunç çağına ait arkeolojik nitelikli eski eser olduklarının öğrenildiğini söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, gönüllü ifadenin henüz teyit ve tekzibinin yapılamadığını ve alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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