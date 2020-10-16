Tasarrufunda dondurulmuş av hayvanı ve yabani kuş bulundurma

15.10.2020 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, İnönü’de M.S.(E-48)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, büyük av ve birinci ince av sezonunun kapanmasından 90 gün geçmiş olmasına rağmen, tasarrufunda dondurulmuş av hayvanı olan 4 adet ova tavşanı, 3 adet keklik, 124 adet cikla, 1 adet yaban tavuğu ile av hayvanı dışında olan 3 adet çavuş kuşu, 4 adet arı kuşu ve 9 adet bayağı toygar (tarla) kuşunu tasarruf ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.