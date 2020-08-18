Tasarrufunda dedektör bulunan kişi tutuklandı

GEÇEN YAZ ÇÖP BİDONU YANINDA BULDUM DEDİ

Tasarrufunda yetkili makamdan izinsiz dedektör ve aksamlarını bulunduran Gazimağusa sakini Abdurrahman Arslan polis tarafından tutuklanarak dedektör ve aksamlarına emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 18.8.20 tarihinde, izinsiz dedektör tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

Bu günkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili mahkemeye aktardığı bilgide, 17.8.20 tarihinde saat 13.00 raddelerinde narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince zanlıya ait ikametgâhta yapılan aramada salon odası içerisinde, 3 devre çift sistemli dedektör, dijital monitörü ve sair aksamlarının bulunarak emare alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlı dedektör ve aksamlarını evi yakınındaki çöp bidonu yanında bulmuş

Sürdürülen tahkikatta zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini, dedektör ile aksamlarını 2019 yaz ayları içerisinde evi yakınındaki bir çöp bidonu yanında çantası ve aksesuarları ile bularak tasarrufuna geçirdiğini söyleyen PM Yıldırım, zanlının cihazın dedektör olduğunu anladığını ancak herhangi bir yerde kullanmadığı yönünde itirafı olduğunu belirtti.

Zanlı kendisine okunan dava tebliğine kabul ediyorum cevabını verdi.

Zanlıya bugün itibarıyla tasarrufunda izinsiz dedektör bulundurma suçu ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen PM Yıldırım, zanlının “kabul ediyorum” şeklinde cevap verdiğini belirtti. KKTC vatandaşı olan ve makinist işi ile iştigal edip ailesi ile birlikte ikamet etmekte olan zanlının benzeri sabıkası olmadığına değinen PM Yıldırım, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 75000 TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)