Tasarrufunda canlı mermi bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak

(04-02-2022…MHA) 01.02.21 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 9 mm çapında 9 adet canlı mermi bulunan İran uyruklu A.S suçüstü hali gereği tutuklanarak mermilere emare olarak el konulmuş ve 02.02.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 04.02.22 tarihinde “patlayıcı madde tasarruf ve taşıma” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi, olgularla ilgili verdiği bilgide 01.02.22 tarihinde Gazimağusa’ da zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada salon içerisinde, 9 mm çapında 9 adet canlı mermi bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili polise gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu mermileri daha önce Lefkoşa’ da atış poligonunda yapmış olduğu atış sonrasında aldığı yönünde beyanda bulunduğunu belirten tanık, sürdürülen soruşturmada zanlının vermiş olduğu beyanın teyit edildiğini söyledi.

Zanlıya işlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, davasına karşılık zanlının kabul yönünde cevap verdiğini söyleyen tanık, tahkikatın etki edebilecek kısmının tamamlanması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 8 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 2 gün polise ispatı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)