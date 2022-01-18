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Tasarrufunda 65 gr uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı

18 Ocak 2022 Salı 17:51
Tasarrufunda 65 gr uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı

(18-01-2022...MHA) Alınan bir bilgi ışığında 17.01.22 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu bir öğrenci yurdundaki ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 65 gr ağırlığında madde bulunan A.J.H.K suçüstü hali gereği tutuklanarak bahse konu maddelere el konuldu.

Zanlı bugün 18.01.22 tarihinde “kanunsuz Hint keneviri alma ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar olguları aktarmak üzere polis memuru Nurettin Enginer’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bir bilgi ışığında 17.01.22 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda kalmakta olan zanlının huzurunda ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada kalmakta olduğu yurt odasının çeşitli yerlerinde folyo kağıtlara sarılı, naylon poşet içerisine konmuş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 21, 13, 3 ve 28 olmak üzere toplam 65 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, ifadenin henüz teyit ve tekzibinin tamamlanamadığını, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini belirten tanık, alınması gereken ifadelerin de olduğuna değindikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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