Tasarrufunda 6 adet sahte 500’lük euro bulunmuştu

11.12.20 tarihinde Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda sahte olduğu belirlenen 6 adet 500’ lük banknot bulundurma suçundan aleyhine tasarrufunda sahte para bulundurma ve dolandırmak maksadıyla sahte parayı tedavüle sürmek için tasarruf etmek suçlamasıyla dosya tanzim edilen Enver Akyürek ile ilgili karar bugün 29.03.21 tarihinde Gazimağusa’da oturumlarına devam eden Ağır ceza mahkemesi heyeti tarafından verilerek sanığa 5 ay hapis cezası verildi.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesinin kararı üye yargıç Hazan Aksun tarafından okundu.

Sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirten Aksun, sanığın KKTC’deki ikametinin sona ermesiyle nedeniyle tutuklu yargılandığını belirtti.

Sanığın sahte paraları üzerinde taşıması tedavüle sürme imkânı sağlamaktadır diyen Aksun, sanığın tasarrufunda kullanmaya ve tedavüle sürmeye hazır sahte olduğu belirlenen 6 adet 500’lük Euro banknot bulunduğunu belirtti. Piyasaya sürülmeden ve yayılıp insanlara zarar vermeden sahte paralarla birlikte sanığın tespit edilmesinin hafifletici neden olarak dikkate alındığına dikkat çekti.

Sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, mahkemeden özür dilediğini, annesine ve çocuklarına baktığı yönündeki beyanının da hafifletici neden olarak dikkate alındığına değinen Aksun, işlenen suçun kamu menfaatine aykırı unsur teşkil etmesinden dolayı hapislik cezası dışında bir cezanın verilmesi düşünülmemektedir diyerek sanığa işlemiş olduğu birinci davadan 5 ay, ikinci davadan 3 ay hapislik cezası verildiğini söyledi.(MHA)