Tasarrufunda 5 gram uyuşturucu ve ucu yanık 1 adet sigara bulunmuştu

Alınan bilgi ışığında 26.10.21 tarihinde Gazimağusa’ da üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr ağırlığında madde ve içerisinde uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık 1 adet sigara bulunan İrfan Düşer, suçüstü hali gereği tutuklanmış, emareler zapt edilmiş ve 27.10.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün, 28.10.21 tarihinde ise 6 gün ek tutukluluk emri temin edilmişti

Zanlı bugün 2.11.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İbrahim Gökova, alınan bilgi ışığında 26.10.21 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Gazimağusa’ da tespit edilen zanlının alıkonduğunu, üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı içerisinde naylon poşet içerisine sarılmış vaziyette sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Akabinde zanlının ikametgahında arama müzekkeresi tahtında yapılan aramada giriş kapısı duvarı üzerinde siyah renk küçük bir çanta içerisinde şeffaf naylon parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 2,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, ikametgahın avlusu içerisinde bulunan masa üzerindeki küllük içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan 1 adet ucu yanık sigaranın da bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi 26.10.21 tarihinde Gazimağusa’ da sadece ismini bildiği bir şahıstan 400 TL karşılığı 6 gr olarak aldığını belirten tanık polis, analiz ve incelenmek üzere uzmana gönderilen emarelerle ilgili raporların da temin edildiğini söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlının etki etme imkânı olmadığına dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 8000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

MHA