Tasarrufunda 5 gram uyuşturucu ve 1 adet ucu yanık sigara bulundu

Alınan bilgi ışığında 26.10.21 tarihinde Gazimağusa’ da üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr ağırlığında madde ve içerisinde uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık 1 adet sigara bulunan İrfan Düşer, suçüstü hali gereği tutuklandı ve bulunan maddelere emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 27.10.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İbrahim Gökova, alınan bilgi ışığında 26.10.21 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gazimağusa’ da tespit edilen zanlının alıkonduğunu, üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı içerisinde naylon poşet içerisine sarılmış vaziyette sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Akabinde zanlının ikametgahında arama müzekkeresi tahtında yapılan aramada giriş kapısı duvarı üzerinde siyah renk bir çanta içerisinde şeffaf naylon parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 2,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, ikametgahın avlusu içerisinde bulunan masa üzerindeki küllük içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan 1 adet ucu yanık sigaranın da bulunarak emare alındığını söyledi.

Emarelerin incelenme ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ve alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.