Tasarrufunda 25 gr hint keneviri ve 1 gr kokain bulunan şahıs tutuklandı

MISIR UYRUKLU ÖĞRENCİYE 3 GÜN TUTUKLULUK EMRİ VERİLDİ

11.1.21 tarihinde alınan bilgi ışığında kalmakta olduğu ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr ağırlığında madde ve Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunan Mısır uyruklu öğrenci Ahmed Mohamed El Said Morselhi tutuklandı.

Zanlı bugün 12.1.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak polis memuru Hüseyin Özdesoy’u tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadetinde, 11.1.21 tarihinde alınan bilgi üzerine mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada plastik kapaklı cam kavanozlar içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 25 gr ağırlığında madde ve kapaklı cam bir kavanoz içerisinde Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Özdesoy zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının bulunan emarelerin kendisine ait olmadığı hususunda beyanda bulunduğunu belirten Özdesoy, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğine değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)