Tasarrufunda 231 gr 469 ml hint keneviri bulunan sanığa 30 ay hapis cezası

5.10.2020 – 5.11.2020 tarihleri arasında kalmakta olduğu ikametgâhında satışa hazır toplam 231 gr 469 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu bulunan Kamerun uyruklu 25 yaşındaki öğrenci Alex Igor Nbzoua ağır ceza mahkemesi tarafından 30 ay hapse mahkûm oldu.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyetinin sanık ile ilgili kararı, başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okundu.

Sanığın eğitim amacıyla ülkeye geldiğini, öğrenci olduğu esnada Hint keneviri türü uyuşturucu maddeyi tasarruf ettiğini ve satmaya teşebbüs ettiğinin hoş karşılanacak bir durum olmadığını, miktarın yüksek olduğuna değinerek bu unsurların sanığın aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini belirtti.

Sanığın suçunu kabul ederek mahkemeden özür dilemesini ve adaletin erken tecellisine katkı koyması yanında uyuşturucu maddenin türleri arasında en az zararlı olmasının sanığın lehine unsurlar olarak değerlendirildiğine vurgu yapan Şenol, sanığı aleyhine getirilen alma ve tasarruf suçlamasından suçu bulup mahkûm ettiklerini belirttikten sonra sanığın 30 ay hapis cezasına mahkûm edildiğini söyledi.(MHA)