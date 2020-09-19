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Tasarrufunda 2 gr uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

İsmini bilmediği bir şahıstan 200 TL karşılığı aldığını belirtti.

19 Eylül 2020 Cumartesi 18:00
Tasarrufunda 2 gr uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı
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18.9.20 tarihinde saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa’ da Kenya uyruklu Nebil Muhammad’ ın ikametgâhında bir polis ekibi tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındı ve suçüstü hali gereği zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 19.9.20 tarihinde kanunsuz Hint keneviri alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Osman Üreten, yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. Üreten şahadetinde, 18.9.20 tarihinde alınan bilgi ışığında zanlının ikametgâhında arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada salon odasındaki masanın alt kısmında foil kâğıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi 200 TL karşılığı ismini bilmediği Nijerya’ lı bir kişiden aldığını, bir miktarını içtiğini itiraf ettiğine değinen PM Üreten hafta sonu olması nedeniyle emarelerin incelenme ve analiz için ilgili birimlere gönderilemediğini, ifadenin de teyit ve tekzibinin yapılamadığına dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nebil Muhammad
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