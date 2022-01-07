Tasarrufunda 137 adet extacy türü uyuşturucu hap bulunmuştu

(07-01-2022...MHA) Alınan bilgi doğrultusunda 03.01.22 tarihinde Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinde tespit edilerek yapılan üst aramasında giydiği eşofmanın sol iç cebinde plastik bir kap içerisinde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 137 adet Extacy hap bulunan A.A suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufunda bulunan haplara emare olarak el konulmuş ve 4.01.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 04.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 45 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Hüseyin Özdesoy’u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi ışığında 03.01.22 tarihinde zanlının Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinde tespit edildiğini, yapılan üst aramasında giymekte olduğu eşofmanın sol iç cebinde plastik bir kutu içerisinde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 106 adet turuncu, 31 adedi mavi renk olmak üzere toplam 137 adet hap bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği tutuklandığını, zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu hapların ismini verdiği bir şahıs tarafından isteği doğrultusunda Türkiye’den 140 adet olarak kendisine getirdiğini, karşılığında 2,800 T.L ödeme yaptığını, haplardan 3 tanesini de kendisinin içtiği yönünde beyanı olduğunu söyledi.

İncelenmek ve analiz edilmek üzere Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilen emare hapların MDMA türü uyuşturucu madde oldukları yönünde bir rapor temin edildiğini belirten tanık, zanlıya 140 adet MDMA türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının tasarruf suçunu kabul, ithal suçunu kabul etmediği yönünde beyanda bulunduğunu söyledikten sonra gelecek olan parmak izi raporuna zanlının etki etme imkanı olmaması nedeniyle, davası görüşülünceye değin 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 45 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)