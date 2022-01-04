Tasarrufunda 137 adet Extacy türü uyuşturucu hap bulunan şahıs tutuklandı

(04-01-2022…MHA) Alınan bilgi doğrultusunda 03.01.22 tarihinde Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinde tespit edilerek yapılan üst aramasında giydiği eşofmanın sol iç cebinde sarı renk plastik bir kap içerisinde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 137 adet Extacy hap bulunan A.A suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufunda bulunan haplara emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 04.01.22 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Nurettin Enginer’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi ışığında 03.01.22 tarihinde zanlının Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Yapılan üst aramasında giymekte olduğu eşofmanın sol iç cebinde plastik bir kutu içerisinde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 106 adet turuncu, 31 adedi mavi renk olmak üzere toplam 137 adet hap bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten tanık polis, zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğini, alınması gereken ifadeler olduğunu ve mesele ile ilgili bir şahsın aranmakta olduğuna dikkat çeken tanık, serbest kalması halinde tahkikata etki etme olanağı olan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)