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Tasarrufunda 1 gr hint keneviri türü uyuşturucu bulunmuştu

01 Eylül 2020 Salı 18:54
Tasarrufunda 1 gr hint keneviri türü uyuşturucu bulunmuştu
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25.8.20 tarihinde saat 22.00 sıralarında Gazimağusa’ da kalmakta olduğu ikametgâhta, narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince mahkeme emri ile yapılan arama sonucunda tasarrufunda yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet metal öğütücü bulunan Filistin uyruklu Saleh Zourob (E-23) tutuklanmış ve uyuşturucu ile metal öğütücüye emare olarak el konulmuştu.

Zanlı 26 ve 28.8.20 tarihlerinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde toplam 7 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

30.08.2018 TARİHİNDEN BERİ KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDİYORDU

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Zanlı bugün 01.09.20 tarihinde Kanunsuz Hint keneviri alma, tasarruf ve izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak ve her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü tutukluluk duruşmasında yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten, 25.8.20 tarihinde alınan bilgi ışığında zanlının ikametgâhında arama yapıldığını, arama sonucu ikametgâhta yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve metal bir öğütücü bulunduğunu, zanlının tutuklandığını ve emarelere el konulduğunu söyleyerek anımsatmada bulundu. Mesele ile ilgili zanlının gönüllü bir ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 1 gr olarak bir kişiden metal öğütücü ile birlikte 300 TL karşılığında aldığı yönde itirafı olduğuna dikkat çeken PM Üreten, sürdürülen soruşturmada zanlının 30.8.2018 tarihinden bu güne değin KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Tutukluluk süresi içerisinde emare uyuşturucu ile ilgili Devlet kimya laboratuvarından rapor temin edildiğini, emarenin 907 mlg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğunun belirlendiğini söyleyen PM Üreten,  bugün itibarıyla zanlıya 1 gr alma ve 907 mlg tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının kabul yönünde cevap verdiğini belirtti.

Zanlının KKTC’ de izinsiz ikamet etmekte olduğuna dikkat çeken PM Üreten, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Saleh ZourobUyuşturucu
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