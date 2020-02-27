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Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunduran 2 kişi tutuklandı

Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunduran 2 kişi tutuklandı

27 Şubat 2020 Perşembe 19:09
Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunduran 2 kişi tutuklandı
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Seyahat ettikleri araç içerisinde narkotik polisi tarafından yapılan aramada tasarruflarında Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık 1 adet sigara bulunduran KKTC vatandaşı Fuat Demirtaş ve Baran Yıldız suçüstü hali gereği tutuklanarak emare uyuşturuculara emare olarak el konuldu.

Zanlılar bugün 27.2.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi.

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İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Yıldırım şahadetinde, 26.2.20 tarihinde alınan bilgi ışığında Gazimağusa’ da Baykal bölgesinde içerisinde zanlı 1 Fuat Demirtaş ve zanlı 2 Baran Yıldız’ ın bulunduğu aracın tespit edilerek durdurulduğunu belirtti. Araç içerisinde ve zanlılar huzurunda yapılan aramada aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde ve içerisinde uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyleyen Yıldırım, suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandıklarını belirtti.

Zanlıların herhangi bir ifade veya beyanda bulunmadıklarına değinen Yıldırım emarelerin analiz ve parmak izi tespiti için Lefkoşa’ ya gönderileceği ve alınacak ifadeler olduğuna dikkat çektikten sonra zanlılar aleyhine birer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 27.02.2020 20:17
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuBaran YıldızFuat Demirtaş
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