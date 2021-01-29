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Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunduran 2 kişi tutuklandı

29 Ocak 2021 Cuma 16:49
Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunduran 2 kişi tutuklandı
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28.01.21 tarihinde Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, tasarruflarında 8 gr 100 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alınırken Nijerya uyruklu Promise Iyere (E-27) ve Nambol Nandad Wuyep (E-24) suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 29.01.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Üreten yemin altında verdiği şahadetinde alınan bilgi ışığında 28.01.21 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilen zanlıların yapılan üst aramasında zanlı 1’ e ait bel çantası içerisinde satışa hazır vaziyette 19 adet folyo kâğıdına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 7 gr madde, ayni yerde şeffaf bir parça poşete sarılı 100 ml ağırlığında madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1300 TL para bulunarak emare alındığını, zanlı 2’nin boynunda asılı çanta içerisinde Hint keneviri olduğuna inanılan şeffaf bir parça kâğıda sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında madde ve 1 adet öğütücü bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis her iki zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1’den yapılan sorgulamada bahse konu uyuşturucu maddelerin 2 gün önce ismini bilmediği siyahi bir şahıstan aldığını ve zanlı 2’ye de verdiğini söyleyen tanık polis, zanlı 1’ in gönüllü ifade verdiğini, zanlı 2’nin ise ifade vermediğini belirtti.

Meselenin yeni olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere bugün itibarıyla uzmana gönderildiğine değinen tanık polis aranan bir şahsın olduğuna da dikkat çektikten sonra zanlılar aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Promise IyereNambol Nandad Wuyep
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