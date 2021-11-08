Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan 3 şahsa 4’er gün ek tutukluluk

04.11.21 tarihinde Gazimağusa’ da narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekiplerinin bir ikametgahta yaptıkları aramada tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 6 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık 5 adet sarma sigara bulunan Hüseyin Atatüre (E-30), İbrahim Turaç (E-26) ve Hasan Akmergiz (E-31) suçüstü hali gereği tutuklanarak uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile sigaralara emare olarak el konularak zanlılar 05.11.21 tarihinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 08.11.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında dörder gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, alınan bilgi doğrultusunda 04.11.21 tarihinde Gazimağusa’ da zanlıların ikamet ettiği ikametgahta arama müzekkeresi tahtında bir arama gerçekleştirildiğini söyledi.

Yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 ayrı yerde 2 şer gr olmak üzere toplam 6 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan tütünle karışık 5 adet ucu yanmış sarma sigara bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Temin edilen 3 günlük sürede emarelerle ilgili uzman raporunun henüz kendilerine ulaşmadığına dikkat çeken tanık polis, serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme olasılığı olan zanlıların sekizer gün daha poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar polisin talep ettiği süreyi 4 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti ve savunma avukatlarının süreye itiraz etmemelerini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların dörder gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

MHA