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Tasarruflarında uyuşturucu bulunan şahıslar tutuksuz yargılanacak

05 Mart 2021 Cuma 16:24
Tasarruflarında uyuşturucu bulunan şahıslar tutuksuz yargılanacak
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01.03.21 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü tarafından bir ikametgahta yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr ağırlığında madde, içerisinde tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan bir adet sarma sigara, bir adet öğütücü ve bir adet hassas terazi bulunan Nijerya uyruklu Ayama Asikpo Bassey (E-23) ve Oluwatafonmi Onakoya (E-26) suçüstü hali gereği tutuklanarak uyuşturucu madde ve diğer materyallere emare olarak el konulmuştu.

O günden beri poliste tutuklu bulunan zanlılar kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC dışına çıkışları men edilerek teminata bağlandılar

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Tanık polis şahadetinde, alınan bilgi ışığında 01.03.21 tarihinde Gazimağusa’da zanlıların kaldığı ikametgahta arama yapıldığını söyledi. Zanlıların kapıyı açmamaları nedeniyle makul güç kullanılarak girilen ikametgâhta yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde, içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık 1 adet sarma sigara, 1 adet öğütücü ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Her iki zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçlarını itiraf ettiklerini ve bahse konu uyuşturucu maddeyi içmek için birlikte aldıkları beyanında bulunduklarına dikkat çeken tanık polis, Devlet kimya laboratuvarından gelen rapor doğrultusunda her iki zanlıya 4 gr 112 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve 740 ml ağırlığında tütünle karışık madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlıların davalarına kabul ederim yönünde cevap verdiklerini söyledikten sonra davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportlarını polise teslimi, 10 ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ayama Asikpo BasseyOluwatafonmi OnakoyaUyuşturucu
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