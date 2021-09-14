Tasarruflarında uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandı

Yıldırım köyünde eski at çiftliği mevkiinde Gazimağusa narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 120 gr ağırlığında madde ile Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 200 ml ağırlığında madde bulunan Murat Özbayır ve Hüseyin Özbayır tutuklanarak bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konuldu.

Zanlılar bugün 14.09.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, olguları aktarmak üzere polis memuru Cüneyt Arkın’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 12.09.21 tarihinde, Yıldırım köyü çıkışında, meçhul araçtan inen bir şahsın yol kenarındaki babutsalar arasına beyaz renk bir poşet gizlediğine dair alınan bilgi üzerine bölgeye gidildiğini ve bahsedilen çantanın bulunarak içerisinde yapılan aramada 4 ayrı naylon poşet parçası içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 120 gr madde bulunması üzerine olay mahalli civarında pusu görevine başlandığını söyledi.

13.09.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde kullanımdaki araçları ile olay mahalline gelen zanlıların araçlarından indiklerini ve cep telefonlarındaki ışık yardımı ile bahse konu çantayı aldıklarını belirten tanık polis, “dur polis’ çağrısı üzerine duran zanlı 1’ in elindeki naylon poşet içerisindeki 4 ayrı pakette bulunan sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile polis uyarısı sorası elinde tutmakta olduğu ve yere attığı sigara paketi içerisinde tespit edilen Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 ml ağırlığında maddenin emare olarak alındıktan sonra her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlıların kullanımdaki araçlarında yapılan aramada ise torpido gözü içerisinde uyuşturucu madde sarmada kullanıldığına inanılan şeffaf naylon rulosu bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlıların mesele ile ilgili herhangi bir ifade vermediklerini söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ve alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)