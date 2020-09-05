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Tasarruflarında uyuşturucu bulunan 2 kişiden biri şartsız serbest kaldı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 10:19
Tasarruflarında uyuşturucu bulunan 2 kişiden biri şartsız serbest kaldı.
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28.8.20 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gazimağusa’ da, Tongshınen Janathan Manabe (E-23) ve Faruk Mohammad Hassan (E-23)’ ın birlikte kaldıkları ikametgâhta narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 mlg ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve zanlılar suçüstü hali gereği tutuklanmışlardır.

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Sürdürülen tahkikatta aleyhinde suç tespit edilemeye zanlı 2 Faruk Mohammad Hassan şartsız salıverilirken tasarrufunda 73 ml Hint keneviri türü uyuşturucu bulunan ve 30.9.2018 tarihinden beri KKTC de izinsiz ikamet ettiği belirlenen zanlı Tongshınen Janathan Manabe teminat maksatları bakımından bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek duruşmasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda bir ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tongshınen Janathan ManabeUyuşturucuFaruk Mohammad Hassan
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