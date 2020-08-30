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Tasarruflarında uyuşturucu bulunan 2 kişi yakalandı

30 Ağustos 2020 Pazar 15:12
Tasarruflarında uyuşturucu bulunan 2 kişi yakalandı
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29.8.20 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametgâhlarında yapılan aramada tasarruflarında Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık 2 adet sarma sigara bulunan Hüseyin Atatüre (E-30) ve İbrahim Turaç (E-25) tutuklanırken maddelere de emare olarak el konuldu.

Zanlılar bugün 30.8.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri alındı.

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İddia makamı adına bugünkü duruşmada yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. PM Kavaz şahadetinde 29.8.20 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, zanlıların ikametgâhlarında arama yapıldığını, oda içerisindeki masa üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde ve 2 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını söyledi.

Meselenin yeni olduğuna, emarelerin inceleme ve tetkik için ilgili birimlerine gönderileceğine dikkat çeken PM Kavaz, alınması gereken ifadelerin de olduğuna değindikten sonra zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Atatüreİbrahim TuraçUyuşturucu
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