Tasarruflarında satışa hazır uyuşturucu madde bulunan 4 kişi tutuklandı

Gazimağusa polis müdürlüğü Narkotik ve kaçakçılığı önleme şube müdürlüğü ekipleri birçok gencimizi zehirlemeye hazırlanan 4 kişiyi yapılan operasyonla ele geçirmeyi başarmış ve paketlenmiş vaziyette satışa hazır hale getirilmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 54 gr ağırlığında madde emare olarak alındıktan sonra mesele ile ilgili bağlantıları olarak yabancı uyruklu Elhadi Elmusharaf Mukhtar, Ahmad Alzeer, Osman Adil Abdelga Mohammad ve Hamza Azim tutuklandı.

Zanlılar bugün 20.10.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İbrahim Gökova olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. 19.10.21 tarihinde saat 1500 raddelerinde uyuşturucu madde satışı yapılacağı ile ilgili alınan bir ihbar üzerine Gazimağusa’ da zanlı 1’ kalmakta olduğu ikametgaha gidilerek arama müzekkeresi ışığında bahse konu dairede bir arama yapıldığını belirten tanık polis, arama müzekkeresi tahtında zanlı 1 ve diğer zanlıların ikametgahlarında yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 54 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlıların suç üstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Zanlıların nitiraf niteliğinde gönüllü birer ifade verdiklerine dikkat çeken tanık polis, meselenin yeni ve ciddi bir mesele olduğunu, emarelerin analiz ve incelenmek üzere uzmana gönderileceğini, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını ve zanlıların ikametleri ile ilgili araştırma yapmaları gereğine değindikten sonra haklarında ikişer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların ikişer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.