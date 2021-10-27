Tasarruflarında satışa hazır uyuşturucu madde bulunan 3 kişi teminata bağlandı

Gazimağusa polis müdürlüğü Narkotik ve kaçakçılığı önleme şube müdürlüğü ekipleri toplumun genç bireylerini zehirlemeye hazırlanan 4 kişiyi yapılan operasyonla ele geçirmeyi başarmış ve tasarruflarında paketlenmiş vaziyette satışa hazır hale getirilmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 54 gr ağırlığında madde bulanan yabancı uyruklu Elhadi Elmusharaf Mukhtar, Ahmad Alzeer, Osman Adil Abdelga Mohammad ve Hamza Azim tutuklanmış, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere de emare olarak el konulmuştu.

Zanlılar 20.10.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün, 22.10.21 tarihinde ise 5 gün olmak üzere toplam 7 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 27.10.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İbrahim Gökova olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle mahkemeye anımsatma yaptı. 19.10.21 tarihinde saat 1500 raddelerinde uyuşturucu madde satışı yapılacağı ile ilgili alınan bir ihbar üzerine Gazimağusa’ da zanlı 1’e ait ikametgahta zanlı 2 ile 3 ve 4’ ün de orada bulunduğu ortamda arama yapıldığını belirten tanık polis, ikametgahın çeşitli yerlerinde paketlenmiş vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 44 gr ağırlığında madde, bir adet öğütücü ve 1 adet hassas terazinin bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlı 4’ün kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yatak odası içerisinde bulunan laptop çantası içerisinde, ayrı ayrı paketlenmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 paket madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis tüm zanlıların mesele ile ilgili birer gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Analiz edilmek üzere Devlet kimya laboratuvarına gönderilen emare ile ilgili rapor temin edildiğine dikkat çeken tanık polis, zanlı 1’in evinde bulunan maddenin 42 gr 90 mg ağırlığında, zanlı 4’ün evinde bulunan maddenin ise 7 gr 990 mg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi.

Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığına değinen tanık polis, zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davalarında bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlı 1’ i 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı bir karakola gönderilmesi emrini verirken, zanlı 2, zanlı 3 ve zanlı 4’ ün de KKTC haricine çıkışlarını men ederek 15 biner TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalamaları ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.

MHA