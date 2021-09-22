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Tasarruflarında patlayıcı madde sıfatına giren madde bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak

22 Eylül 2021 Çarşamba 17:22
Tasarruflarında patlayıcı madde sıfatına giren madde bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak

20.09.21 tarihinde Tuzla – Gazimağusa anayolu üzerinde kullanımlarındaki araç ile seyir halinde iken tasarruflarında bulundurdukları patlayıcı madde sınıfına giren toplam 7 adet plastik torpili araçtan dışarı atmak suretiyle rahatsızlık yaptıkları tespit edilen M.B.H (E-18), D.A.K (E-19), M.S.S (E-19) ve A.A (E- 18) polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 22.09.21 tarihinde patlayıcı madde tasarrufu, rahatsızlık ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandılar.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında bilgi veren tanık polis, zanlıların umuma açık bir yerde tasarruflarındaki maddeleri atıp patlatmak suretiyle halkın tedirgin ve rahatsız olmalarına neden olduklarının belirlenerek 21.09.21 tarihinde saat 00.30 raddelerinde belirlenerek tutuklandıklarını belirtti.

Zanlı 1 ve 2’nin gönüllü ifade vermek suretiyle polise yardımcı olduğunu söyleyen tanık polis, tüm zanlıların kendilerine okunan yazılı dava tebliğine kabul yönünde cevap verdiklerine dikkat çektikten sonra ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek 7 biner TL nakdi teminat yatırmaları haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber ikişer şahsın 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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