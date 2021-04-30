banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre bitti…
Cenevre bitti…
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor !
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor...
Bu kaza ilk değil son da olmayacak…
Bu kaza ilk değil son...
Yine süpriz olmadı
Yine süpriz olmadı
banner376

Tasarruflarında kokain ve MDMA türü uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı

30 Nisan 2021 Cuma 19:21
Tasarruflarında kokain ve MDMA türü uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı
banner337

28.04.21 tarihinde Narkotik polisi tarafından yapılan aramada tasarruflarında 200 ml ağırlığında Kokain ve 200 ml ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde bulunan zanlı 1 İlhan Kayalar ve zanlı 2 Bulut Sarıdoğan suçüstü hali gereği tutuklanıp tasarruflarında bulunan maddelere emare olarak el konulmuş ve 29.04.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 30.04.21 tarihinde kanunsuz kokain ve MDMA türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri dörder gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, alınan bir bilgi ışığında 28.04.21 tarihinde Gazimağusa’da zanlı 1’in işyeri ofisinde yanında zanlı 2 olduğu halde huzurlarında bir arama yapıldığını söyledi.

banner341
Yapılan aramada zanlı 1’in giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde iki ayrı yerde beyaz renk naylon parçası içerisinde kokain ve MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir miktar madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, huzurda bulunan zanlı 2’nin de yapılan üst aramasında giymekte olduğu eşofmanın sol cebinde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet mavi renk pipet ve sağ cebinde bir miktar MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Akabinde ayni iş yerinin çatı katında yapılan aramada mutfak dolabı içerisinde uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan 2 adet pipet bulunarak onların da emare aldığını söyleyen tanık polis, suçüstü hali her iki zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlıların 29.04.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildiğine değinen tanık polis, bu süre içerisinde zanlılardan alınan emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini söyledi.

Aynı gün zanlı 1’in bahse konu maddeleri 27.04.21 tarihinde ismini verdiği ancak soy ismini bilmediği erkek bir şahıstan aldığına dair itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık polis, ifadenin teyit ve tekzibine başlandığını, henüz tamamlanmadığını, emarelerle ilgili uzman raporu beklendiğini ve isim bazında bir kişinin aranmakta olduğuna dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine sekizer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser polisin talep ettiği sekiz günlük süreyi 4 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların dörder gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağır yaralanmalı kazaya sebebiyet veren zanlıya 4 gün daha tutukluluk
Ağır yaralanmalı kazaya sebebiyet veren zanlıya 4 gün daha tutukluluk
Ahmad Adamu Muhammad 1 ay hapis yatacak
Ahmad Adamu Muhammad 1 ay hapis yatacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Raef Basher Ali Elgaed tutuksuz yargılanacak
Raef Basher Ali Elgaed tutuksuz yargılanacak
Damilare Wande Ganıyu 9 ay hapis yatacak
Damilare Wande Ganıyu 9 ay hapis yatacak
Alexander Satlaev, 2019 yılında işlediği tecavüz suçundan mahkûm edildi
Alexander Satlaev, 2019 yılında işlediği tecavüz suçundan mahkûm edildi
4 kişiye yasal işlem yapıldı, 2 kişi de tutuklandı..
4 kişiye yasal işlem yapıldı, 2 kişi de tutuklandı..
İplaga mevkiinde yangın!
İplaga mevkiinde yangın!
Gelincik'te kavga ve yaralama!
Gelincik'te kavga ve yaralama!
Lefkoşa'da uyuşturucu!
Lefkoşa'da uyuşturucu!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim