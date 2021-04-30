Tasarruflarında kokain ve MDMA türü uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı

28.04.21 tarihinde Narkotik polisi tarafından yapılan aramada tasarruflarında 200 ml ağırlığında Kokain ve 200 ml ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde bulunan zanlı 1 İlhan Kayalar ve zanlı 2 Bulut Sarıdoğan suçüstü hali gereği tutuklanıp tasarruflarında bulunan maddelere emare olarak el konulmuş ve 29.04.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 30.04.21 tarihinde kanunsuz kokain ve MDMA türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri dörder gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, alınan bir bilgi ışığında 28.04.21 tarihinde Gazimağusa’da zanlı 1’in işyeri ofisinde yanında zanlı 2 olduğu halde huzurlarında bir arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada zanlı 1’in giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde iki ayrı yerde beyaz renk naylon parçası içerisinde kokain ve MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir miktar madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, huzurda bulunan zanlı 2’nin de yapılan üst aramasında giymekte olduğu eşofmanın sol cebinde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet mavi renk pipet ve sağ cebinde bir miktar MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Akabinde ayni iş yerinin çatı katında yapılan aramada mutfak dolabı içerisinde uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan 2 adet pipet bulunarak onların da emare aldığını söyleyen tanık polis, suçüstü hali her iki zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlıların 29.04.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildiğine değinen tanık polis, bu süre içerisinde zanlılardan alınan emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini söyledi.

Aynı gün zanlı 1’in bahse konu maddeleri 27.04.21 tarihinde ismini verdiği ancak soy ismini bilmediği erkek bir şahıstan aldığına dair itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık polis, ifadenin teyit ve tekzibine başlandığını, henüz tamamlanmadığını, emarelerle ilgili uzman raporu beklendiğini ve isim bazında bir kişinin aranmakta olduğuna dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine sekizer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser polisin talep ettiği sekiz günlük süreyi 4 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların dörder gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)