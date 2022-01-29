Tasarruflarında kokain türü uyuşturucu bulunan 2 şahıs tutuklandı

(29-01-2022...MHA) 28.01.22 tarihinde, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili tutuklu bulunan ve hakkında ayni gün 3 gün tutukluluk emri temin edilen yabancı uyruklu M.A isimli şahsın Girne’ deki ikametgahında aramaya giden narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğüne bağlı bir polis ekibi ikametgâh içerisinde Filistin uyruklu B.A ve Sudan uyruklu H.M.A.L isimli 2 şahsın kalmakta olduğunu tespit ettikten sonra huzurlarında yapılan aramada B.A isimli Filistin uyruklu şahsın kalmakta olduğu yatak odasındaki elbise dolabında 2 ayrı naylon poşete sarılı Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve suçüstü hali gereği B.A ve H.M.A.L tutuklandı.

Zanlı B.A ve H.M.A.L bugün 29.01.22 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar olguları aktarmak üzere polis memuru İbrahim Gökova’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 18.01.22 – 28.01.22 tarihleri arasında Gazimağusa’ da meydana gelen ve M.A isimli yabancı uyruklu bir şahsın tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile ilgili sürdürülen soruşturmada, adı edilenin Girne’de bulunan ikametgahında arama yapmak maksadıyla 28.01.22 tarihinde bahse konu ikametgaha gidildiğini, ikametgah içerisinde Filistin uyruklu B.A ve Sudan uyruklu H.M.A.L isimli 2 şahsın kalmakta olduğunun tespit edildiğini, huzurlarında yapılan aramada B.A ’ nın kalmakta olduğu yatak odasındaki elbise dolabındaki bir valiz içerisinde 2 ayrı naylon poşete sarılı Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 25 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını söyledi.

Zanlı B.A’ nın itiraf niteliğinde polise bir ifade verdiğini söyleyen tanık, bu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderilen uyuşturucu madde ve materyallerle ilgili rapor beklendiğini, ayrıca alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çektikten sonra, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla her iki zanlı aleyhine ikişer gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların ikişer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)