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Tasarruflarında kaçak olduğuna inanılan et bulunan 2 şahsa 3 gün tutukluluk

11 Eylül 2021 Cumartesi 19:32
Tasarruflarında kaçak olduğuna inanılan et bulunan 2 şahsa 3 gün tutukluluk

Alınan bir ihbar doğrultusunda 10.09.21 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Gazimağusa’da Kaliland bölgesinde Aytaç Ballıca’ya ait soğuk hava deposunda yapılan aramada, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 25 kiloluk kasalarda büyük miktarda bütün ve parça halinde olmak üzere et, poşetlerde kıyma ve yağ parçaları tespit edilerek emare olarak alındıktan sonra adı edilen polis tarafından alıkondu.

Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili olarak adı edilenin arkadaşı olduğu öğrenilen Baransel Seyitoğlu isimli şahıs ayni gün tespit edilerek alıkonduktan sonra çelişkili ifade vermeleri üzerine tutuklandılar.

Zanlılar bugün 11.09.21 tarihinde gümrüksüz mal tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk olgularla ilgili mahkemeye verdiği bilgide, alınan bilgi doğrultusunda 10.09.21 tarihinde Gazimağusa’ da Kaliland bölgesinde zanlı 1 A.B’ya ait soğuk hava deposunda bir arama gerçekleştirildiğini söyledi. Yapılan aramada depo içerisinde sağlıksız koşullarda muhafaza edilen poşetler içerisinde kıyma, bütün ve parça halinde etler ve yağlar, 25 kiloluk kasalar içerisinde birçok parça halinde etler tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Zanlı 1’in mesele ile ilgili verdiği ifadesinde arkadaşı olduğu zanlı 2 B.S’nin mezbahadan depoya et taşımak için aracını verdiğini ve getirdiği etleri depoya yerleştiği yönünde beyanı olduğuna değinen tanık polis, ayni gün tespit edilen zanlı 2’nin de sorgulandığını, verdiği ifadede zanlı 1’e ait Van araç 100 TL karşılığı Güvercinlik köyüne gittiğini, oradaki bir şahıstan 8 paket kıyma alıp geri döndüğünü ve depoya zanlı 1 ile birlikte yerleştirdiklerini ve  diğer etleri de açık bir şekilde depo içerisinde gördüğüne dair zanlı 1’in ifadesine zıt bir ifade vermesi üzerine tutuklandığını söyledi.

Emare alınan etlerin belediye tarafından alındığını ve etler üzerindeki mühürlerin kime ait olduğu yönünde inceleme yaptıklarına dikkat çeken tanık polis, akşam vakti olması nedeniyle bölgedeki kamera görüntülerinin incelenemediğini, gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin yapılamadığını ve cep telefonlarındaki görüşmelerle ilgili GSM operatörüne yazı yazılacağını belirttikten sonra zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş, tahkikatın selameti açısından her iki zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Baransel SeyitoğluAytaç Ballıca
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