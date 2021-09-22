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Tasarruflarında bir kilo uyuşturucu madde bulunan 3 kişi tutuklandı

22 Eylül 2021 Çarşamba 16:14
Tasarruflarında bir kilo uyuşturucu madde bulunan 3 kişi tutuklandı

21.09.21 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Beyarmudu – Türkmenköy kavşağı üzerinde Gazimağusa polis müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kullanımdaki araç içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 kilo ağırlığında madde bulunan Suriye uyruklu Omar Alabed (E-38), Almuata Sembellah Ahmad (E-23) ve Abdullah Mahrous suçüstü hali tutuklandı.

Zanlılar bugün 22.09 21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde gıyaplarında görülen duruşmada haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, duruşmaya PCR testleri negatif olarak getirilen ancak kısa bir süre önce sağlık bakanlığından alınan bilgide zanlıların yapılan testlerinde bir zanlının test sonucunun yanlış olabileceği  bilgisi alındığını ve yeniden test yapılması gerektiği bilgisine dikkat çekerek bu safhada zanlıların mahkeme huzuruna çıkarılmalarının sağlık açısından sakıncalı olabileceğine vurgu yaptıktan sonra duruşmanın gıyaplarında yapılması talebinde bulundu.

Savcı yardımcısının talebi, savunma avukatlarının itirazda bulunmamaları ve yargıcın izin vermesiyle tutukluk duruşması zanlıların gıyabında yapılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

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Duruşmada iddia makamı adına yemin altında bilgi veren polis memuru Nurettin Enginer, 21.09.21 tarihinde Beyarmudu – Türkmenköy kavşağında Dörtyol polisi tarafından yapılan kontrolde, kullanımlarındaki LH 364 plakalı araç içerisinde uyuşturucu madde olduğu şüphesiyle karakolda alıkondukları yönünde alınan bilgi üzerine Dörtyol polis karakoluna gidildiğini söyledi.

Karakolda alıkonan 3 zanlı huzurunda LH 364 plakalı araçta yapılan aramada arka koltukta zanlı 1’e ait olduğu belirlenen bir çanta içerisinde koli bantları ile ayrı ayrı sarılmış Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 243, 225, 30, 248 ve 254 gr olmak üzere toplam 1 kilo ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1’in mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeleri 5 gün önce Beyarmudu bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal edip GKRY ne geçtikten sonra tedarik edip geri döndüğü, kendisini bekleyen zanlı 2 ve zanlı 3 ile birlikte LH 364 plakalı araç ile seyir halinde iken Türkmenköy kavşağında polis kontrolüne yakalandıkları yönünde beyanda bulunduğunu belirten tanık polis, zanlı 1’in tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucu maddeleri zanlı 2 ye verdiğini yönünde ayrıca bir beyanda bulunduğunu söyledi.

 Bir soruya karşılık tanık polis verdiği cevapta, araç içerisinde bulunan çantanın zanlı 1’e ait olduğunu, içerisinde şahsi giyim eşyaları bulunduğunu ve bunların da altında uyuşturucu maddelerin gizlenmiş olduğunu söyledi.

Meselenin yeni olması nedeniyle alınması gereken birçok ifade olduğuna, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yapılmadığına, emarelerin inceleme ve analiz için uzmana gönderildiğine dikkat çeken tanık polis, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Omar AlabedAlmuata Sembellah AhmadAbdullah Mahrous
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