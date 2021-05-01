Tasarruflarında 3 gr ağırlığında uyuşturucu madde

Zanlılar bugün 01.05.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, PM Mustafa Kavaz’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların 30.04.21 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu önünde tespit edilerek alıkonduklarını, akabinde kalmakta oldukları yurt odasında yapılan aramada balkon bölümünde yerde bir poşet içerisinde şeffaf naylon poşet parçasına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını söyledi.

Olay yerinde yapılan soruşturmada zanlı 1’in mesele ile ilgili bir bağlantısı olmadığı yönünde bir beyanı olduğu, zanlı 2’nin ise bulunan uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğu yönünde sözlü beyanda bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlıların yaptıkları beyan dışında herhangi bir ifade vermediklerine değindi.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların KKTC ye yasal yollardan giriş yaptıklarına dair herhangi bir kayıt bulunmadığına ve yanlarında herhangi bir seyahat belgesi bulundurmadıklarına vurgu yapan tanık polis, zanlıların KKTC’ye nereden, nasıl ve ne şekilde geçiş yaptıklarına dair kesin bir bilginin henüz elde edilemediğini söyledi.



Tahkikatın yeni olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, alınması gereken ifadeler yanında bölgede kamera görüntüsü olup olmadığının araştırılacak olması yanında cep telefonlarının de inceleneceğine vurgu yapan tanık polis, sabukların KKTC’ye ne şekilde, nasıl ve nereden geldiklerinin de araştırılacak olması nedeniyle zanlılar aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

(MHA)



