banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre bitti…
Cenevre bitti…
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor !
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor...
Bu kaza ilk değil son da olmayacak…
Bu kaza ilk değil son...
Yine süpriz olmadı
Yine süpriz olmadı
banner376

Tasarruflarında 3 gr ağırlığında uyuşturucu madde

Alınan bir bilgi ışığında 30.04.21 tarihinde Gazimağusa ’da kalmakta oldukları bir yurt odasında yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunan GKRY vatandaşı Andreas Georgiou (E-24) ve kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Reighn Achilles Kim Grooke suçüstü hali tutuklandılar.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:57
Tasarruflarında 3 gr ağırlığında uyuşturucu madde
banner337

Zanlılar bugün 01.05.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.
İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, PM Mustafa Kavaz’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların 30.04.21 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu önünde tespit edilerek alıkonduklarını, akabinde kalmakta oldukları yurt odasında yapılan aramada balkon bölümünde yerde bir poşet içerisinde şeffaf naylon poşet parçasına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını söyledi.
Olay yerinde yapılan soruşturmada zanlı 1’in mesele ile ilgili bir bağlantısı olmadığı yönünde bir beyanı olduğu, zanlı 2’nin ise bulunan uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğu yönünde sözlü beyanda bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlıların yaptıkları beyan dışında herhangi bir ifade vermediklerine değindi.
Yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların KKTC ye yasal yollardan giriş yaptıklarına dair herhangi bir kayıt bulunmadığına ve yanlarında herhangi bir seyahat belgesi bulundurmadıklarına vurgu yapan tanık polis, zanlıların KKTC’ye nereden, nasıl ve ne şekilde geçiş yaptıklarına dair kesin bir bilginin henüz elde edilemediğini söyledi.

banner341
Zanlıların KKTC’ye nasıl geçtikleri ile ilgili beyanlarının ne olduğu sorusu üzerine cevap veren tanık polis, zanlıların GKRY’ den KKTC’ ye geçiş yaptıkları yönünde beyanları olduğunu ancak hangi yerden ne şekilde geçtikleri ile ilgili bir bilgi elde edilemediğini söyledi.
Tahkikatın yeni olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, alınması gereken ifadeler yanında bölgede kamera görüntüsü olup olmadığının araştırılacak olması yanında cep telefonlarının de inceleneceğine vurgu yapan tanık polis, sabukların KKTC’ye ne şekilde, nasıl ve nereden geldiklerinin de araştırılacak olması nedeniyle zanlılar aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

(MHA)


 

banner360
Anahtar Kelimeler:
KktcUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
20 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Kalkanlı sakini Yıldız Önen aranıyor
Kalkanlı sakini Yıldız Önen aranıyor
Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme
Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme
Alexsander Satlaev 12 yıl hapse mahkum edildi
Alexsander Satlaev 12 yıl hapse mahkum edildi
Tasarruflarında kokain ve MDMA türü uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı
Tasarruflarında kokain ve MDMA türü uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı
Ağır yaralanmalı kazaya sebebiyet veren zanlıya 4 gün daha tutukluluk
Ağır yaralanmalı kazaya sebebiyet veren zanlıya 4 gün daha tutukluluk
Ahmad Adamu Muhammad 1 ay hapis yatacak
Ahmad Adamu Muhammad 1 ay hapis yatacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Raef Basher Ali Elgaed tutuksuz yargılanacak
Raef Basher Ali Elgaed tutuksuz yargılanacak
Damilare Wande Ganıyu 9 ay hapis yatacak
Damilare Wande Ganıyu 9 ay hapis yatacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim