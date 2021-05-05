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Tasarruflarında 3 gr 580 ml hint keneviri türü uyuşturucu bulunmuştu

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:28
Tasarruflarında 3 gr 580 ml hint keneviri türü uyuşturucu bulunmuştu
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30.04.21 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta oldukları bir yurt odasında yapılan aramada tasarruflarında 3 gr 580 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu bulunarak tutuklanan ve 6 gün poliste tutuklu kalan GKRY vatandaşı Andreas Georgiou (E-24) ve kız arkadaşı Reighn Achilles Kim Grooke aleyhine tazim edilen dosya ile ilgili zanlıların etki etme kısmı tamamlandığı cihetle bugün 05.05.21 tarihinde mahkemeye çıkarılarak tutuklu yargılanmak üzere bir ay süre ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildiler.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şaha et veren tanık polis, zanlıların kalmakta oldukları yurt odasında yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğun belirlenen 3 gr 580 ml ağırlığında madde bulunarak tutuklandıklarını belirtti.

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Poliste tutuklu kaldıkları 6 günlük sürede yapılan araştırmada zanlıların yasal olmayan yollardan KKTC’ye geldiklerinin tespit edildiğini söyleyen tanık polis, bugün itibarıyla her iki zanlıya kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde tasarruf ve yetkili makamdan izin almaksızın KKTC’de ikamet etmek suçlarından yazılı dava tebliğ edildiğini belirtti.

Aleyhlerine getirilen suçları kabul ettiklerini söyleyen tanık polis, tahkikatın bundan sonraki bölümüne etki etme olasılığı olmayan ancak KKTC’ye kaçak yollardan gelmeleri nedeniyle serbest kalmaları halde ayni yoldan kaçma ihtimali olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlıların yargılanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların ileride yargılanmalarını temin etmek maksadıyla ve her ne şekilde olursa olsun 1 Ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuAndreas GeorgiouReighn Achilles Kim Grooke
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