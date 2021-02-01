Taş ocağından hırsızlık zanlıları teminata bağlandı

2021 yılı Ocak ay’ı içerisinde Yeşilköy’de Lisani Ki’ye ait ormanlık alan içerisindeki taş ocağından bir adet taş kesme makinesi üzerinde bulunan 3 adet dinamo motoru, 200 metre uzunluğunda kablo ve bir adet taş kesme spirali sirkat eden M.T, (E-19), A.T (E-17), S.T (E-27) ve S.H (E- 17) yapılan şikâyet üzerine 28.01.21 tarihinde polis tarafından tutuklanmış ve 29.01.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Sürdürülen tahkikatta, zanlıların sirkat ettikleri eşyalardan olan 200 metre uzunluğundaki bakır kabloyu 1160 TL karşılığı Gazimağusa’da bir hurdacıya satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettikleri tespit edilmişti.

Zanlılar bugün 01.02.21 tarihinde, sirkat ve sahtekârlıkla para temini suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldılar.

Bugünkü duruşmada iddia mamamı adına mahkemede hazır bulunan Savcı Ahmet Özlemler, polis memuru Rifat Akçabel’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı, Akçabel yemin altında verdiği şahadetinde, 2021 Ocak ay’ı içerisinde zanlıların Yeşilköy’de müştekiye ait taş Ocağından 4 adet dinamo, 200 metre kablo ve taş kesmede kullanılan bir adet spirali zanlı 1’in aracına yükleyip sirkat ettiklerini söyledi.

Olayın 28.01.21 tarihinde polise intikal etmesiyle başlatılan tahkikatta zanlıların 200 metre bakır kabloyu Gazimağusa’da bir hurdacıya 1160 TL karşılığında, bir adet dinamoyu da 200 TL karşılığı başka bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla para temini suçlarını da işlediklerini söyleyen tanık polis, sirkat edilen tüm emarelerin bulunduğunu, zanlıların gönüllü ifadelerinde ve kendilerine okunan yazılı dava tebliğlerine kabul yönünde cevap verdiklerini belirtti.

Tahkikatın tamamlandığına dikkat çeken tanık polis, ileride yapılacak yargılanmalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek 2000’ er TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber birer kişinin 50 şer bin TL’ lık şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada birer gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)