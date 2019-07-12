Tartıştığı şahısla arasına giren kişinin çenesini kıran zanlı teminata bağlandı

7.7.19 tarihinde saat 01.30 raddelerinde, Gazimağusa’da kaleiçinde bir eğlence merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Gazimağusa sakini Mehmet Cemal İpekçioğlu (E-21) bardak kırması nedeniyle tartıştığı kişiyle arasına girdiği nedeniyle E.D isimli şahsın yüzüne yumruk atıp çenesinin kırılmasına neden olmasından dolayı 8.7.19 tarihinde polis tarafından tutuklanmıştı.

Aleyhinde vahim zarar vesuçu ile ilgili dosya tanzim edilen zanlı 9.7.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün süreyle tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 12.7.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Arif Toroslu verdiği yeminli şahadetinde mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığına vurgu yaparak zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 2000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 100000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)