Tartıştığı kız arkadaşını inşaat demiri ile dövdü

18.08.2019 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa'da C.O (E-27), kalmakta olduğu ikametgahta tartıştığı kız arkadaşı Leticia Akwueh NKEMDİLİM’nin sağ gözüne yumruk vurup saçlarından çekmek suret ile ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarrufunda bulundurduğu inşaat demiri ile adı edilenin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurmak suretiyle yaralamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.