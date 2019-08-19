banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95282
ALTIN
272.542
DOLAR
5.6412
STERLİN
6.8487
EURO
6.2618
İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
2 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Tartıştığı kız arkadaşını inşaat demiri ile dövdü
İNŞAAT DEMİRİ İLE DÖVDÜ
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLADI
Lefkoşa’da kavga
LEFKOŞA'DA KAVGA!
banner306

Tartıştığı kız arkadaşını inşaat demiri ile dövdü

Tartıştığı kız arkadaşını inşaat demiri ile dövdü

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:00
Tartıştığı kız arkadaşını inşaat demiri ile dövdü

18.08.2019 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa'da C.O (E-27), kalmakta olduğu ikametgahta tartıştığı kız arkadaşı Leticia Akwueh NKEMDİLİM’nin sağ gözüne yumruk vurup saçlarından çekmek suret ile ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarrufunda bulundurduğu inşaat demiri ile adı edilenin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurmak suretiyle yaralamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 19.08.2019 16:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uğursöz 4 gün daha tutuklu kalacak
Uğursöz 4 gün daha tutuklu kalacak
Haspolat'da yangın
Haspolat'da yangın
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
Lefkoşa’da kavga
Lefkoşa’da kavga
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Kefaletle tutuksuz yargılanacak...
Kefaletle tutuksuz yargılanacak...
Hırsızlık yaptı, kaçak çıktı...
Hırsızlık yaptı, kaçak çıktı...
Kadına şiddet durmuyor...
Kadına şiddet durmuyor...
Hamitköy'de bıçaklama...
Hamitköy'de bıçaklama...
Sınır kapısında uyuşturucuyla yakalandı!
Sınır kapısında uyuşturucuyla yakalandı!

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim