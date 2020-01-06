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Tartıştığı kız arkadaşını darp etti
KIZ ARKADAŞINI KABLOYLA DÖVDÜ
Lokmacı Kapısı'nda uyuşturucu
LOKMACI KAPISI'NDA UYUŞTURUCU

Tartıştığı kız arkadaşını darp etti

Şarj kablosuyla kız arkadaşını dövdü

Tartıştığı kız arkadaşını darp etti

Şarj kablosuyla kız arkadaşını dövdü

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:45
Tartıştığı kız arkadaşını darp etti

05.01.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında Safaköy'de; E.T.C.(E-44), evinin kapı anahtarını kendisine geri vermediği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşı S.N’yi ittiği sırada, söz konusu şahsın başının kapı köşesine çarpıp yaralanmasına sebep olduktan sonra, tasarrufunda bulunan bilgisayar şarj kablosu ile adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 06.01.2020 16:52
Anahtar Kelimeler:
Safaköy Darp
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