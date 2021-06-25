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Tartıştığı kız arkadaşını darp etti

Girne’de meydana gelen ciddi darp meselesiyle ilgili tutuklanan Bayram Akıcı bugün mahkemeye çıkarıldı.

25 Haziran 2021 Cuma 19:09
Tartıştığı kız arkadaşını darp etti
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de meydana gelen ciddi darp meselesiyle ilgili tutuklanan Bayram Akıcı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 19 Haziran 2021 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de meydana gelen olayda zanlının ikametgahı içerisinde tartıştığı kız arkadaşının sağ gözüne üç yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını, darp edilen kadının ise doktor kontrolünden geçirildiğini ifade etti. zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ifade ederek, davaları görülünceye kadar teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayram AkıcıDarp
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