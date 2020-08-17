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Tartıştığı kişiye şarap açacağını sapladı!

1 kişi tutuklandı..

17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:46
Tartıştığı kişiye şarap açacağını sapladı!
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16.08.2020 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Dikmen’de Lavinyum Sitesinde bulunan ikametgah içerisinde, T.M.M.(E-22) ve Ayodele Oluwadamılola IGIOWOYO arasında çıkan tartışma sonucunda, T.M.M. tasarrufundaki bulunan şarap açacağını, Ayodele Oluwadamılola IGIOWOYO'nun sol koluna saplamak suretiyle adı edileni yaralamıştır.

Olayda yaralanan Ayodele Oluwadamılola IGIOWOYO kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. T.M.M. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Tribüşonla YaralamaDikmende Yaralama
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