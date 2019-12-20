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Tartıştığı kişinin elmacık kemiğini kırdı!

Tartıştığı kişinin elmacık kemiğini kırdı!

20 Aralık 2019 Cuma 18:39
Tartıştığı kişinin elmacık kemiğini kırdı!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tartıştığı Burcu Yavuz’un elmacık kemiğini kıran zanlı Adem Bilgin tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı. Polis, 20 Aralık’ta saat 02.30’da bir eğlence tesisi önünde Lefkoşa’da sakin zanlı Adem Bilgi’nin aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu Lefkoşa’da sakin Burcu Yavuz’un vücudunun muhtelif yerlerine tekme atıp, ciddi şekilde darp ettikten sonra yere düşmesini sağlayıp, yüzüne defalarca tekme atıp, sol elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, yargılanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Burcu YavuzKavgaAdem Bilgin
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