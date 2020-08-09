Tartıştığı kişinin burun kemiğini kırdı

Gazimağusa’ ya bağlı Tuzla köyünde bir meyhane önünde tartıştığı kişinin yüzüne yumruk atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olan Burak Gültekin şikâyet üzerine 8.8.20 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 9.8.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde, vahim zarar ve ciddi darp suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest kaldı.

Trafik konusu yüzünden tartışma yaşandı.

Bu günkü teminat duruşmasında iddia makamını temsilen savcı Hasan Çaltılı ilk tanık olarak tahkikatı yürüten polis memuru Mahir Türe’yi şahadet vermek üzere çağırdı. PM Türe verdiği yeminli şahadette, zanlının 7.8.20 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Tuzla köyünde bir meyhane önünde trafik konusu yüzünden çıkan tartışmada, Erkan Taşkın ve Mustafa Berk Taşkın bir taraf, zanlı Burak Gültekin ve Ahmet Türker’ in de karşı taraf olup birbirleriyle kavgaya tutuştuklarını, kavga esnasında zanlının karşı taraftan Erkan Taşkın’ ın yüzüne yumruk atmak suretiyle burun kemiğinin kırılarak vahim zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Zanlı suçunu kabul etti.

Şikâyet üzerine zanlının derdest emri gereği 8.8.20 tarihinde tutuklandığını söyleyen PM Türe, kendisine işlemiş olduğu suçlarla ilgili okunan yazılı dava tebliğine “kabul ediyorum” yönünde cevap verdiğini belirtti.

KKTC vatandaşı olan zanlının iş insanı olduğunu ve tahkikata etki edebilecek kısmının tamamlandığına dikkat çeken PM Türe, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı yargılanıncaya değin serbest kaldı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek, 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir şahsın 50000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi ve 100000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)