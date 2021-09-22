Tartıştığı kişinin 3 kaburgasını kırdı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çukurova’da meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yılter Cambaz bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Yılter Cambaz’ın 18 Eylül 2021 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Çukurova'da, umumi bir yer olan Şht. Münür Hasan Taçoy Caddesi üzerinde kullanımında bulunan GS 931 plakalı aracının içerisinden kanunsuz olarak bulundurduğu 80 cm ebadındaki ahşap sopayı alıp aralarında bulunan husumet nedeniyle Çukurova'da sakin Sedat Sami Güllüoğlu'nun vücudunun muhtelif yerlerine vurup sağ kaburgasının 3 tanesini kırarak vahim bedensel zarara uğrattığını belirtti. Polis, Sedat Sami Güllüoğlu’nun Lefkoşa devlet hastanesinde tedavi görürken, kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.