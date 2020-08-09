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Tartıştığı ev arkadaşının yüzüne yumruk attı

Elmacık kemiğinin kırılmasına neden oldu

09 Ağustos 2020 Pazar 17:17
Tartıştığı ev arkadaşının yüzüne yumruk attı
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8.8.20 tarihinde Gazimağusa’da, çıkan tartışma sonucu ayni ikametgâhta birlikte kaldığı arkadaşının yüzüne yumruk atmak suretiyle elmacık kemiğinin kırılmasına neden olan Türkmenistan uyruklu Ahmet Ayupov şikayet üzerine derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 9.8.20 tarihinde Vahim zarar ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

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Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır olan savcı Hasan Çaltılı, ilk tanık olarak Polis memuru mahir Türe’ yi şahadet vermek üzere çağırdı. PM Türe yemin altında verdiği şahadette, 8.8.20 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Gazimağusa’ da, zanlının, önceden husumetli olduğu ve kendisine küfrettiği gerekçesiyle kalmakta olduğu ikametgâhın yatak odasında ev arkadaşı Arslan Kurbanov’ un yüzüne yumruk atmak suretiyle elmacık kemiğinin kırılarak vahim zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlıya işlemiş olduğu suç ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen PM Türe, zanlının davasına cevaben “kabul ediyorum” dediğini belirtti.

Türkmenistan uyruklu olup 7 yıldan beri KKTC’ de çalışma izinli bulunan zanlının bundan sonraki tahkikata etki etme imkânı olmadığına dikkat çeken PM Türe, zanlının yargılanıncaya değin teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması, 150000 TL’ lık şahsi kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet AyupovDarpKavga
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