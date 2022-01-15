banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özgürlük Mücadelesi Lideri 38. yıldönümünde anıldı
Dr Küçük anıldı
YSK'dan uyarı
YSK'dan uyarı
"Partilisini kesen kabine dışı kalır!.."
"Partilisini kesen kabine dışı kalır!.."
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
banner405

Tartıştığı eşine bıçak gösterip ölümle tehdit etti

15 Ocak 2022 Cumartesi 18:47
Tartıştığı eşine bıçak gösterip ölümle tehdit etti

Tartıştığı eşini bıçak gösterip ölümle tehdit eden eşi, tutuklu yargılanacak.

(15-01-2022...MHA) 14.01 22 tarihinde İskele’de, birlikte kalmakta oldukları ikametgahlarında tartıştığı eşini yatak içerisine itmek suretiyle darp ettikten sonra bıçak gösterip ölümle tehdit eden İran uyruklu M.S şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı.

Zanlı bugün 15.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “şiddet tehdidi ve darp” suçlamasıyla nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanıncaya değin 15 gün süreyle merkezi ceza evine gönderildi.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere İskele Polis Müdürlüğünde görevli polis memuru Tunahan Gökalp’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde 14.01.22 tarihinde saat 19.00 raddelerinde İskele’de, aralarında çıkan tartışma esnasında itmek suretiyle eşini yatak içerisine düşürdükten sonra elini aldığı toplam uzunluğu 22 cm, ağız uzunluğu 12 cm olan siyah saplı bir bıçağı göstermek suretiyle “bir daha İran’a gidersen seni keser burada öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunan zanlının şikâyet üzerine ayni gün tutuklandığını ve olayda kullanılan bıçağın emare alındığını söyledi.

Zanlının 12.01.22 tarihinde ayni yerde eşiyle aralarında yaşanan tartışma esnasında bu sefer zanlının tasarrufundaki bıçakla kendi kendini alnından yaraladığını ve 10 cm’lik bir kesi oluştuğunu belirten tanık polis, bu olay ile ilgili eşinin zanlıdan şikayetçi olmadığını söyledi.

Zanlıya işlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının suçlamaları kabul etmediğine dikkat çeken tanık, zanlının 04.01.22 tarihinde 30 günlük vize ile KKTC’ye geldiğini, turist statüsünde olduğunu ve serbest kalması halinde eşine ve teyzesine zarar verme ihtimalinin yüksek olduğuna değindikten sonra yargılanıncaya değin 1 ay süreyle merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartla olursa olsun 15 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaldığı araçla hırsızlık yapmaya gitti
Çaldığı araçla hırsızlık yapmaya gitti
Tasarrufunda uyuşturucu bulundu
Tasarrufunda uyuşturucu bulundu
Kredi kart bilgilerini çaldı
Kredi kart bilgilerini çaldı
Polisten haberler
Polisten haberler
70 yaşındaki kadını dolandıranlara 3 gün tutukluluk
70 yaşındaki kadını dolandıranlara 3 gün tutukluluk
‘Son durak’ operasyonu: Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak
‘Son durak’ operasyonu: Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak
İnsan kaçakçılığı suçu işleyen beş zanlı tutuklandı
İnsan kaçakçılığı suçu işleyen beş zanlı tutuklandı
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Kapalı Maraş’ta hırsızlık yapan zanlılara 5 gün ek tutukluluk!
Kapalı Maraş’ta hırsızlık yapan zanlılara 5 gün ek tutukluluk!
Ertunç Sayıner 7 gün poliste tutuklu kalacak
Ertunç Sayıner 7 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim