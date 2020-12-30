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Tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralamıştı

30 Aralık 2020 Çarşamba 18:40
Tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralamıştı
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30.06.17 tarihinde Gazimağusa Gülseren bölgesinde deniz sahilinde alkollü vaziyette tartıştığı arkadaşı E.Ü’yü karın bölgesinden bıçakla ağır şekilde yaralayan ve ameliyatla kalın barsağının alınarak kalıcı hasara uğramasına neden olan sanık Hasan Halil Geçit Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl hapislikle cezalandırıldı.

Bugün 30.12.20 tarihinde Gazimağusa’da oturumlarına devam eden başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan Oluşan Ağır Ceza Mahkemesi, huzurunda bulunan vahim zarar, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma davasını görüşüp karara bağladı ve sanık Hasan Halil Geçit’e 4 yıl hapislik cezası verdi.

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Önceki duruşmalarda savunma avukatının ortaya koyduğu iddialar ve olayın meşru müdafaa olduğu yönündeki iddiası ışığında sanığın beraat etmesi gerektiği talebiyle ilgili iddiaları sonucunda ağır eza mahkemesinin bu yöndeki kararı 29.12.20 tarihinde Ağır Ceza Mahkemesinin üye yargıcı Hazan Aksun tarafından açıklandı.

Aksun, savunma avukatının dile getirdiği iddiaların titizlikle incelendiğine değindikten sonra iddialar ile ilgili mahkemenin tespitlerini açıklamalı olarak okudu. Uzun süren detaylı açıklamanın ardından olayın meşru müdafaa olmadığı, sanığın kulağında oluşan kesik ve elbiselerindeki kan izlerinin ne şekilde oluştuğuna dair somut bir şahadet olmadığı kanaati oluştuğunun belirtildiği kararda buna ilave olarak sanığın olay mahallinden kaçmayıp orda kalmasının meşru müdafaa unsurunu desteklemediğini belirtti ve sanığı işlemiş olduğu suçlardan dolayı suçlu bulduklarını belirterek kararın 30.12.20 tarihinde açıklanacağını aktarmıştı.

Bu karar ışığında iddia makamı sanığın sabıkası olmadığı yönünde beyanda bulundu. Savunma avukatı ise yapmış olduğu karar önceki beyanında müvekkilinin mahkeme tarafından açıklanan olgular ışığında suçlu bulunması kararına saygı duyduklarını belirttikten sonra kısa bir beyanda bulunarak müvekkilinin mahkemeden özür dilediğini, eğitim düzeyinin ilkokul seviyesinde olduğunu ve olay günü alkollü olduğuna belirttikten sonra sanığa mülayim davranılmasını talep etti.

Bugün 30.12.20 tarihinde sanık Hasan Halil Geçit ile ilgili karar üye yargıç Hazan Aksun tarafından okundu. Sanık aleyhinde ve lehinde tüm unsurların dikkate alındığına dikkat çekilen kararda sanığı işlemiş olduğu suçlardan suçlu bulunarak 4 yıl hapislik cezası verildiğini açıkladı. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Halil Geçit
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