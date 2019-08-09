Tapu Dairesi çalışanları mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte evrakla üzerine mal geçirme davası ile ilgili olarak süren soruşturmada Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu’nun suçuna iştirak ettikleri öne sürülen Girne Tapu Dairesi çalışanları Özlem Akdağ, Türkan Dayı, Vedia Veziroğlu bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis, zanlıların, Mehmet Eminoğlu tarafından sahtelenen 5 vekâletnameye işlem yaptığını söyledi.

Tapu Dairesi’ne sunulan 5 sahte vekâletnamede de Hasan Bilgiç’in isminin yazdığını, tapu çalışanı zanlıların beş sahte evrakı işleme koyup dairelerin devrini sağladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların dün tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belitti.

Zanlıların telefon görüşmelerinin, mesajlarının ve yazışmalarının inceleneceğini belirten polis, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Polisin talebine karşın zanlıların avukatları süreye itiraz etti. Savunma, tapu dairesinin yoğun çalıştığını, zanlıların önlerine gelen evrakın sahte olduğunu bilemeyeceklerini, dolayısı ile ortada bir suç değil hata olduğunu öne sürdü.

Soruşturma memuru ise vekaleti onaylarken kontrol etmeleri gerektiğini, okumuş olsaydılar sahte olduğunu anlayabileceklerini, bir vekaletin Türkan Dayı tarafından şahsen onaylandığını, diğer ikisinin işlemlerini yapıp - Vedia Veziroğlu’na onaylattığını, Özlem Akdağ’ın da iki vekaletnameyi işleme koyarak devir ve takdirlerini hazırladığını ve onaylattığını ve böylelikle 5 dairenin devrinin gerçekleştiğini söyledi.

Yeniden söz alan savunma, Vedia Veziroğlu’nun vekaletlerde aynı isim olmasına rağmen imzaların benzemediğine dair ifade verdiğini ve bu konuda polise yardımcı olduğunu ifade etti.

Savunma, ortada bir suç değil hata olduğunu belirterek, 3 süreye itiraz etti. Savunma ayrıca tapu dairesi çalışanlarının devir ve takdir işlemlerini yaptıktan sonra dosyayı son olarak tapu müdürüne verdiklerini, müdürün de sorumlu olduğunu belirterek, “neden müdür tutuklanmadı diye sordu.

Soruşturma memuru da 15 gün önce ellerine Hasan Bilgiç adına düzenlenmiş bir vekalet geçtiğini ancak tapu çalışanlarının hata yapmış olduklarını düşündüklerini ancak vekalet sayısı 5’e çıkınca soruşturma gereği duyduklarını söyledi.

Uzun süren duruşmanın ardından Yargıç Meltem Dündar, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu arada mahkemede toplanan girne tapu dairesi çalışanları üç arkadaşlarının haksız yere tutuklandığını savunarak eylem yaptı. Arkadaşlarının suçsuz olduğunu öne süren tapu dairesi çalışanları adalet istiyoruz diye bağırdı.