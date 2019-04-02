Taksici üç gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak tutuklanan Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, zanlı Ali Okan Şengül’ün tutukluluk süresi üç gün daha uzatıldı. Abubakar Fiaz, ise suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci, Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan’ın 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlamalarıyla methaldar olduklarını belirtti. İneci, zanlı Faiz Ul Hassan’ın KKTC vatandaşı, zanlı Bilal Ahmad’ın ise Şubat 2019 tarihinden beri ikzmet izinsiz olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti. İneci, diğer zanlıların ifadeleri doğrultusunda, olayda para dolu çantayı 518 plakalı bir Mercedes bir araçla gelen ve aranan Zayid Masood’a verildiğini itiraf ettiklerini belirtti. İneci, zanlı Ali Okan Şengül’ün HD 518 plakalı araçla yanında olan zanlı Zayid Masood’u Ercan Havaalını çemberinden aldığının belirlendiğini anlattı. İneci, zanlı Şengül’ün 26 ve 27 Mart’ta verdiği gönüllü ifadelerin teyid ve tekzibinin yapıldığını söyledi. İneci, zanlı ile Zayid Masood’un 17 ile 18 yıldır yakın arkadaş olduklarını belirterek, halen olayla bağının araştırıldığını belirtti. İneci, zanlının üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Ali Okan Şengül’ün avukatı Dilem Morris, müvekkilinin tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlılar Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan’ın üç ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi. İnan, zanlı Ali Okan Şengül’ün ise üç gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Olay nasıl olmuştu?

13 Mart 2019 tarihinde saat 17.50 raddelerinde Ortaköy’de Şehit Sami Küpeli Sokak No/32 adresinde sakin Gökhan Naim’in sahibi olduğu Köşklüçiftlikte bulunan Gesfi Döviz Bürosu isimli işyerini kapatıp HA 722 plakalı Jeep marka aracıyla ikametgahının önüne geldiği sırada Tanveer Ahmad, Ali Hassan ve Amid Ali VİRK’in, tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları Star marka gümüş renk tabanci ile sol boyun kökünden sol kolundan, sırtından karaciğer üst bölgesinden ve gögüs kısmından vurularak, Gökhan Naim’in tasarrufunda bulunan siyah renk, kumaş el çantası ve içerisinde bulunan 112.000 STG, 170.000 Euro ve 800.000 YTL yi sirkat ederek DV 604 plakalı Toyota Corolla marka salon araç ile olay yerinden kaçmışlardı. Gökhan Naim’in 112 Acil Servis Ambulansı ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağme kurtarılamayarak vefat etmişti. Olay yerinde 4 adet STR marka 9 mm lik boş kovan,2 adet STR marka 9 mmlilk canlı mermi, ucu kanlı keser ile Viltan Muslu Sokak üzerinde DV 604 plakalı araca bindikleri yerde yol kenarında Star Marka gümüş renk tabancanın atılı bir vaziyette bulunarak emare olarak alınmıştı. Mesele ile ilgili yaplan araştırmada DV 604 plakalı Toyota Corolla marka salon araç Yenikent bölgesinde Hatice Tahsin Erören Sokak üzerindeki toprak yolda terkedilmiş bir vaziyette tespit edilerek emare olarak alınmıştı. 14.03.2019 tarihinde mesele ile ilgili olarak bağlantısı olabileceğine inanılan zanlı Faiz Ul Hassan’ın temin edilen telefon kaydı dökümlerinde, zanlı Tanveer Ahmad ve Bilal Ahmed ile birçok kez telefon görüşmesi yaptığının tespit edilip, tutulanmıştı. dığını belirtti. Aynı tarihte zanlı Bilal Ahmed, Mağusa’da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklanmış ve vermiş olduğu gönüllü

ifadesinde suçu Tanveer Ahmad, Ali Hassan ve Azmad Ali Virk ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğini belirtilmişti.