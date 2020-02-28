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Takma isimleri kişisel bilgilerimizi korumak için kullanıyorduk

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Takma isimleri kişisel bilgilerimizi korumak için kullanıyorduk

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

28 Şubat 2020 Cuma 22:19
Takma isimleri kişisel bilgilerimizi korumak için kullanıyorduk
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç meltem Dündar huzurundaki duruşmada dün bir tanık daha dinlendi.

Mahkemede iddia makamının tanığı olarak dinlenen Kalebetin eski çalışanı T.T. şunları anlattı:

“İş arıyordum. Dilara isimli arkadaşım bana Kalebette iş ayarladı. Online bahis sitesiydi. Bahis ve casino oyunları oynanıyordu.  Dilara da bu sitede çalışıyordu. Kod adı Doğa idi. İlk önce AKacan Holdingte çardak isimli ofiste çalışmaya başladım. Canlı destek biriminde görevliydim. Takma adım vardı. Görevim üyelerin sorunlarıyla ilgilenmekti. Maaşım 3 bin 500 TL idi. Dilara’dan zarf içerisinde alıyordum. Gerçek adımla bir ödeme fişine imza atıyordum. Kalebetin sorumluları Mayla takma isimli Ayla Hanım ve Karen takma isimi Dürem Hanım idi. Alas kod adlı Yiğit ve Barış kod adlı irfan da orada çalışıyordu. Çalışanları Skype üzerinden haberleşiyordu.  Çardak ofisten MDA isimli binaya geçtik. Orada bir süre çalıştıktan sonra polis baskını yapılacağını söyleyip, bize evden çalışmamızı söylediler. Evden çalışmaya başladım. Bilgisayarı Dilara vermişti.  Üç birim vardı, canlı destek, finans ve call-center.

Sigorta yatırımının MDA üzerinden yapılıyordu. MDA 2nin Bulut Beyin amca veya dayısı olan şahsa ait olduğunu duymuştum. Ama o şahsı hiç görmedim. Görsem de tanımam, ismi nedir bilmem. Ayla ve Düren hamım sorumluydu. İşe alımlar ve diğer işlerle ilgileniyorlardı. 9 ay çalıştım ancak polis baskını yapılacak söylentileri yüzünden işin yasal olmadığını anlayıp içten çıktım. Bilgisayarı Dilara’ya teslim ettim. Takma isimleri kişisel bilgilerimizi korumak için kullanıyorduk.

Tanık T.T.’nin dinlenmesinin ardından duruşma yeni tanıkların dinlenmesi için 3 Mart tarihine ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
Sanal BetBulut Akacan
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