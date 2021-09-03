Takımcıları KKTC’ye geçiren şahsa uyuşturucudan 3 gün tutukluluk

Bir polis mensubunu katle teşebbüs, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma suçlarından aranmakta olan zanlı Gökhan Yıldırım ile birlikte Beyarmudu köyü civarında birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip şahsına ait GKRY kayıtlı HZH 904 plakalı araç ile KKTC’ye geçen Antony Aaron Carpenter 30.08.21 tarihinde polis tarafından tespit edilmişler ve araçta yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gr ağırlığında madde ile Metamfetamin türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 gr ağırlığında madde bulunarak soruşturma başlatılmıştı.

30.08.21 tarihinde Vadili köyünde bir benzin istasyonunda tespit edilen zanlı ilk etapta 1.ci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile ilgili olarak tutuklanmış ve 31.08.21 tarihinde çıkarıldığı askeri mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Dörtyol polisi tarafından askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile başlatılan tahkikat esnasında yapılan araştırmada bahse konu GKRY nezdinde kayıtlı HZE 904 plakalı aracın zanlıya ait olduğunun tespit edilmesi ve Dörtyol polisinin zanlı ile ilgili askeri yasak bölgeyi ihlal soruşturmasını tamamlamış olması nedeniyle araçta tespit edilen uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan maddelerle ilgili narkotik şubesi tahkikat başlatmış oldu.

Zanlı bugün 03.09.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet veren Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesinde görev yapan polis memuru Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Tanık polis şahadetinde, HZH 904 plakalı araç içerisinde bulunan ve uyuşturucu içerdiğine inanılan maddelerin incelenmek üzere uzmana gönderildiğini ve henüz rapor temin edilemediğini belirterek uyuşturucu madde içerdiğine inanılan maddelerle ilgili gerek zanlı gerekse şu anda tutuklu bulunan Gökhan Takımcılar’ın bağlantı derecelerinin araştırılmakta olduğunu söyledi.

Henüz gönüllü ifade vermeyen zanlı ve halen tutuklu bulunan Gökhan Takımcılar ile ilgili araştırmaların devam etmekte olduğuna, Vadili köyündeki benzin istasyonu ile diğer bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmekte olduğuna değinen tanık polis, alınması gereken ifadeler yanında emarelerle ilgili beklenen raporlar olduğunu da belirttikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle polis te tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)