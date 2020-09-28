Tahta sopa ile iki köpeği telef etti

28 Eylül 2020 Pazartesi 11:07
KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU 27.09.2020 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Ozanköy’de O.C.Y.(E-34)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ile üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet banknot para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
HAYVANLARA ZARAR VERMEK
27.09.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, İskele'de C.E. (E-54)’nin, başıboş köpeklerin 30 adet tavuğunu telef ettiği gerekçesiyle tasarrufunda bulundurduğu tahta sopa ile vurmak suretiyle iki adet köpeği telef ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.