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Tahta sopa ile iki köpeği telef etti

İskele'de C.E. (E-54)’nin başıboş köpeklerin 30 adet tavuğunu telef ettiği gerekçesiyle tasarrufunda bulundurduğu tahta sopa ile vurarak telef etti

28 Eylül 2020 Pazartesi 11:07
Tahta sopa ile iki köpeği telef etti
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

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       27.09.2020 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Ozanköy’de O.C.Y.(E-34)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ile üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet banknot para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HAYVANLARA ZARAR VERMEK       
        27.09.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, İskele'de C.E. (E-54)’nin, başıboş köpeklerin 30 adet tavuğunu telef ettiği gerekçesiyle tasarrufunda bulundurduğu tahta sopa ile vurmak suretiyle iki adet köpeği telef ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz Uyusturucu Madde TasarrufuHAYVANLARA ZARAR VERMEK
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