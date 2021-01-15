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Tahta hırsızları önceden de benzer hırsızlıklar yapmış!

Hamitköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ramazan Korkmaz, Ekrem Artar ve Ali Ak teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ocak 2021 Cuma 15:20
Tahta hırsızları önceden de benzer hırsızlıklar yapmış!
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Kamalı Haber

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Mahkemede mesele le ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer 4 – 9 Kasım 2020 tarihleri 11.30-17.00 saatleri arasında Hamitköy'de bulunan inşaat içerisinden bir taşeron firmaya ait 30 adet 50x300 cm, 15 adet 30x300 cm ebatlarındaki toplam değerleri 15,000 TL olan Kuafman marka sarı suntaları zanlılar Ramazan Korkmaz, Ekrem Artar ve Ali Ak tarafından sirkat edildiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıların 6 Ocak 2021 tarihinde İskele Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından benzer suçlardan ötürü tespit edilip tutuklandığını ve bahse konu 15 adet 30x300 cm ebatlarındaki kalıp tahtalarının da zanlıların tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Gencer mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendire Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 5 biner TL nakit teminat yatırmaları ve zanlı Ali Ak’ın KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 80 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması diğer zanlılar Ramazan Korkmaz, Ekrem Artar koşulu için ise birer kefilin 100 Biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan KorkmazEkrem ArtarAli Ak
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