Tahsil ettiği parayı çalmakla suçlanan zanlıya 4 gün ek tutukluluk

(24.09.2021 MHA) Çalışmakta olduğu şirketin dağıtımcılığını yapan ve satıştan elde ettiği 19400 TL parayı sirkat edip 13400 TL sini kumarda kaybettikten sonra işyerine ait aracın ön sağ camının kırdı ve araç içerisinde yolcu koltuğu üzerinde bir kutu içerisinde muhafaza ettiğini belirttiği paranın sirkat edildiğine dair polise çalındı diye şikâyette bulunan Doğan Aktağ 20.09.21 tarihinde zanlı sıfatıyla tutuklanarak 21.09.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 24.09.21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat ve kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Mustafa Çebi’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının müstahdemi olduğu iş yerine ait araç ile dağıtım yaptığını söyledi.

20.09.21 tarihinde zanlının adli şubeyi telefonla aradığını, 17.09.21 tarihinde satış sonrası çalışmakta olduğu şirkete ait aracı evinin arka tarafına park ettiğini, 20.09.21 tarihinde sabah saat 07.00 raddelerinde işe gitmek için arabanın yanına gittiğinde sağ ön camının kırık olduğunu, ön yolcu koltuğu üzerinde bir kutu içinde muhafaza ettiği ve yaptığı satıştan tahsil ettiği 19400 TL paranın da çalınmış olduğu yönünde şikayette bulunduğunu söyleyen tanık polis, zanlının ayni gün adli şubeye celp edilerek tahkikat başlatıldığını belirtti.

Aynı gün olay yerinin ziyaret edilerek gerekli incelemelerin yapıldığını, 17-18’i bağlayan gece dışarı çıkmadığı ve evinde kaldığı yönünde zanlının beyanı bulunduğunu belirten tanık polis, yapılan ileri soruşturmada zanlının aracı evine park ettikten sonra eve değil de Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kumarhaneye giderek 13400 TL para harcadığını ve saat 02.00 raddelerinde oradan ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Temin edilen bu şahadet doğrultusunda 20.09.21 tarihinde zanlının tutuklandığını söyleyen tanık polis, yapılan üst yoklamasında zanlının cebinde iki farklı kumarhaneye ait kart bulunarak emare alındığına dikkat çekti.

Zanlının vermiş olduğu ifade ve beyanlarının doğru çıkmadığını, bir kumarhaneden kazandığı para ile kumar oynadığı yönünde beyanı olduğunu, bir süre önce bazı arkadaşlarından borç para aldığı yönünde iddialar bulunduğunu ve incelenmeye gönderilen cep telefonu ile ilgili henüz bir rapor gelmediğine vurgu yapan tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Eser, polisin talep ettiği 8 günlük süreyi 4 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)