banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa’da 413 işyeri denetlendi
15 birim ürün müsadere edildi
Bunu da yaptılar!
Dereyatağında hintkeneviri!
Bakalım kim kimden özür dileyecek!
Bakalım kim kimden özür dileyecek!
58'i yerel, 76 pozitif vaka
58'i yerel, 76 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
58'i yerel, 76 pozitif vaka
Kapat

Tahsil ettiği parayı çaldı çalındı diye polise ihbarda bulundu

21 Eylül 2021 Salı 16:32
Tahsil ettiği parayı çaldı çalındı diye polise ihbarda bulundu

(21.09.2021 MHA) Çalışmakta olduğu şirketin dağıtımcılığını yapan ve satıştan elde ettiği 19 bin 400 TL parayı sirkat edip 13 bin 400 TL’sini kumarda kaybettikten sonra işyerine ait aracın ön sağ camının kırılıp içerisindeki paranın sirkat edildiğine dair polise çalındı diye şikâyette bulunan Doğan Aktağ 20.09.21 tarihinde zanlı sıfatıyla tutuklandı.

Zanlı bugün 21.09.21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat ve kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Mustafa Çebi’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının müstahdemi olduğu iş yerine ait araç ile dağıtım yaptığını söyledi.

banner341
20.09.21 tarihinde zanlının adli şubeyi telefonla aradığını, 17.09.21 tarihinde satış sonrası   çalışmakta olduğu şirkete ait aracı evinin arka tarafına park ettiğini, 20.09.21 tarihinde sabah saat 07.00 raddelerinde işe gitmek için arabanın yanına gittiğinde sağ ön camının kırık olduğunu, ön yolcu koltuğu üzerinde bıraktığı ve yaptığı satıştan tahsil ettiği 19 bin 400 TL paranın da çalınmış olduğu yönünde şikayette bulunduğunu söyleyen tanık polis, zanlının aynı gün adli şubeye celp edilerek tahkikat başlatıldığını belirtti.

Aynı gün olay yerinin ziyaret edilerek gerekli incelemelerin yapıldığını, 17-18’i bağlayan gece dışarı çıkmadığı ve evinde kaldığı yönünde zanlının beyanı bulunduğunu belirten tanık polis, yapılan ileri soruşturmada zanlının aracı evine park ettikten sonra eve değil de Gazimağusa’ da faaliyet gösteren bir kumarhaneye sahte bir isimle giriş yaptığını, kumarhanede 13 bin 400 TL para harcadığını ve saat 02.00 raddelerinde oradan ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Temin edilen bu şahadet doğrultusunda 20.09.21 tarihinde zanlının tutuklandığını söyleyen tanık polis, yapılan üst yoklamasında zanlının cebinde iki farklı kumarhaneye ait kart bulunarak emare alındığına dikkat çekti.

Zanlının vermiş olduğu ifade ve beyanlarının da doğru çıkmadığını, alınması gereken ifadeler yanında kamera görüntülerindeki incelemenin devam ettiğini belirten tanık polis, olay saatinde zanlının gitmiş olduğu yerlerin ve yaptığı konuşmaların belirlenmesi maksadıyla GSM operatörüne yazı yazıldığını söyledikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Doğan Aktağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tasarrufunda LSD türü uyuşturucu bulunan öğrenci bugün yine mahkemeye çıkarıldı
Tasarrufunda LSD türü uyuşturucu bulunan öğrenci bugün yine mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
Polis haberleri
Polis haberleri
Bunu da yaptılar!
Bunu da yaptılar!
20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanacak
20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlılarının bazılarının teminat talebi kabul görmedi
Uyuşturucu zanlılarının bazılarının teminat talebi kabul görmedi
Mustafa Doğan cezaevine gönderildi
Mustafa Doğan cezaevine gönderildi
Coşkun Tüylü 3 gün daha tutuklu
Coşkun Tüylü 3 gün daha tutuklu
Girne'deki şebekenin elebaşısı kim?
Girne'deki şebekenin elebaşısı kim?
Kamera görüntüleri ele verdi
Kamera görüntüleri ele verdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim